Alfred Duncan è cittadino italiano il conferimento al municipio di Pescia | Da oggi sono Alfredo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - "Dao". Così - con una storia su Instagram - l'ex centrocampista della Fiorentinaha comunicato a tutti di essere diventato. Il centrocampista, che ieri ha giocato al 'Franchi' da avversario con la maglia del Venezia (ma è stato applaudito dai tifosi viola per i suoi trascorsi a Firenze), ha prestato giuramento questa mattina presso ildi. La richiesta di cittadinanza fu fatta al decimo anno dal suo arrivo in Italia, nel 2019, ma negli anni della pandemia legata al Covid tutto si è rallentato ed è stata accettata solo di recente.è nato ad Accra, in Ghana, il 10 marzo del 1993 ed è arrivato in Italia, a Pistoia, all'età di sedici anni. Affidato alla famiglia Giusti (Leonardo ne è poi diventato il procuratore) ha iniziato il suo percorso nel calcio