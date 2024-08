Vittimismo terribile | sionisti e lista choc Bernardini de Pace inchioda Cento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Un lungo elenco di nomi e cognomi di esponenti della comunità ebraica, giornalisti, imprenditori. Tutti accusati di far parte di un "blocco sionista". "Mancava soltanto lo strumento delladi proscrizione e della gogna pubblica con nomi e cognomi": è la ferma condanna della Comunità ebraica di Roma per lache è stata stilata dal sedicente nuovo Partito comunista e rilanciata in rete. Se ne è discusso a Stasera Italia, il programma ieri eccezionalmente condotto da Roberto Poletti. "C'è certamente da indagare. Questo atteggiamento anti-israeliano e anti-ebraico è diventato davvero pericoloso. Mi meraviglio che nellanon ci sia la senatrice Liliana Segre, che è la rappresentazione della Shoah, che è una donna importante e in evidenza", ha detto per iniziare Annamariade. "Io mi preoccuperei, farei delle indagini.