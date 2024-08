Sos siccità la Valconca chiude i rubinetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Acqua con il contagocce nel comune di Montescudo e Monte Colombo per colpa della. La medesima ordinanza sindacale verrà firmata per i comuni di Gemano e Sassofeltrio. Fino al 30 settembre l’uso dell’acqua che esce dall’acquedotto dovrà essere limitata agli usi indispensabili. In altre parole non si potrà lavare l’auto né tanto meno aprire ilper innaffiare l’orto o il giardino con buona pace del prato e delle verdure. Allo stesso modo siranno idelle fontane e quelli delle piscine (tranne quelle di attività turistiche o sportive), anche se la temperatura di questo fine agosto resta sopra i trenta bradi. L’acqua non c’è e il sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei, ha firmato l’ordinanza anti, cosa che stanno facendo anche i colleghi di Gemmano e Sassofeltrio.