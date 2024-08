Si finge poliziotto e ruba 100 000 euro a una donna | arrestato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 25 agosto 2024) Un ragazzo di 21 anni è statoper aver truffato unadi 80 anni,ndosi un agente di polizia endogli i soldi Esistono centinaia di tipologie di furto, ognuna di una propria gravità, dalle classiche alle più originali. Dal semplicere un portafoglio, all’intrufolarsi in una casa o in un negozio altrui. Ognuna di queste, chiaramente, corrisponde a un crimine da denunciare e sul quale indagheranno gli agenti di polizia. Gli stessi che in Giappone, più precisamente nella città di Hekinan, presso la prefettura di Aichi, hannoun uomo di 21 anni con l’accusa di frode e di impersonificazione di un agente di polizia. Questo, infatti, si è travestito daperre 15 milioni di yen (100.000) a una povera anziana di 80 anni. Ventunenne truffa unaanziana (Pixabay) – Notizie.