Real Madrid-Real Valladolid oggi in tv | programma orario e diretta Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la seconda giornata della. L’inaspettato passo falso al debutto in campionato, con il pareggio contro il Maiorca dopo essere passati in vantaggio, “costringe” gli uomini di Ancelotti a una pronta reazione, e in tal senso non c’è niente di meglio della prima partita stagionale in casa per inseguire i primi tre punti. Tre punti che gli ospiti hanno già collezionato nel primo turno, superando di misura l’Espanyol con un gol di Moro. Il fischio d’inizio è inalle 17:00 di domenica 25 agosto. STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.