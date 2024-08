Questo Milan non ha senso | i giocatori non giocano l’allenatore non allena il dirigente è più social che altro|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-24 20:34:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Per il commento sul risultato di Parma-, basta guardare la classifica. Per la prestazione, no. Il giudizio prescinde dal 2-1 finale. Si era visto anche contro il Torino al debutto. A Parma c’è stata un’impietosa conferma:è una squadra senza, conche non, untore che none un(Ibra) che forse dirige, sì, ma non con la stessa riuscita delle sue attività pubbliche e social. Ilnon aveva nulla del. Nemmeno la maglia, incredibilmente privata dei colori rosso e nero perfino nello stemma. Ma il grigio fumo della maglia è un colore perfino tengo, rispetto al profondo nero di una prestazione indecifrabile. Sinceramente, poteva finire anche con tre o quattro gol in più del Parma.