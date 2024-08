Premio letterario Svelata la rosa dei cinque finalisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Sale l’attesa per l’edizione 2024 delMassa. Sarannogli autori che si contenderanno la finale in agenda a novembre al teatro “Manzoni“. I nomi sono stati annunciati al Podere Lovolio al termine della certosina selezione effettuata dalla giuria tecnica, la quale lascia ora il testimone a quella popolare che con il voto in diretta nella serata al teatro decreterà il vincitore assoluto. Ecco dunque leopere finaliste: “Marguerite è stata qui” di Eugenio Murrali (Neri Pozza), “Mia madre aveva unacento gialla” di Enrica Ferrara (Fazi editore), “I calcagnanti” di Nicolò Moscatelli (La nave di Teseo), “Tutta la vita che resta” di Roberta Recchia (Rizzoli) e “La signora Meraviglia” di Saba Anglana (Sellerio).