Palacios | il gigante che ha conquistato i neroazzurri!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Tomas: il nuovo difensore dell’Inter. Tomasvirtualmente è un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore argentino classe 2003 non è stato convocato dall’Independiente Rivadavia per la partita di campionato di venerdì sera persa 2-0 contro il Club Atletico Platense. Oggi il calciatore sbarcherà a Milano per le visite di rito e la firma, previsti lunedì. L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto nel corso della giornata di venerdì 23 agosto.è stato ceduto all’Inter per 6,5 milioni di euro, più bonus, senza percentuali sulla futura rivendita. Nell’ultima stagione il giovanissimo ha giocato in prestito nella Rivadavia che prenderà anche il restante 50% del suo cartellino, attualmente diviso con il Tallers club (team in cui è cresciuto). La sua idea è stata chiara fin dall’inizio: ha voluto soltanto l’Inter.