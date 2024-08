Osimhen-Napoli cessione complicata | PSG e Arabia le sole speranze

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)resta al, nessuno paga la clausola da 130 milioni. PSG e club arabi le uniche possibilità per De Laurentiis Ladi Victordalresta un nodo irrisolto. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante l’arrivo di Lukaku, la situazione dell’attaccante nigeriano non si è ancora sbloccata. Il quotidiano sportivo riporta: “La finestra dei trasferimenti in Europa si chiuderà venerdì, mentre quella della Saudi League il 6 settembre. Manna ha provato a più riprese a mettere in piedi un’operazione con il Chelsea nell’ambito dell’affare Rom, macontinua a rifiutare e soprattutto a bocciare categoricamente l’ipotesi di andare a Londra in prestito.