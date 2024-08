Nicola Il Como è ostico entusiasmo tifosi Cagliari un dono di Dio

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 25 agosto 2024)(ITALPRESS) –si è già giocata in questa stagione, in amichevole a Chàtillon lo scorso 25 luglio con vittoria per 1-3 dei lariani. Ma domani (18.30) sarà tutt’altra partita, per la seconda giornata di Serie A e all’Unipol Domus. “E’ una partita che aspetto col piacere di riconfrontarmi, per vedere cosa abbiamo portato avanti come progettualità e identità”, afferma Davidenella conferenza stampa della vigilia. “E’ la terza gara ufficiale e i dati non sono più tendenze, ma precisazioni di quello che puoi dimostrare in campo. Dobbiamo ambire a far diventare automatiche certe cose, con una forma in campo che non ti faccia perdere energie. Ilè difficile da definire una neopromossa, sarà ostica per tutti. Non lascia spazi facili da occupare e il suo allenatore ha già preso una mentalità italiana.