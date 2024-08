LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Yates in testa con 5? 30? sul gruppo Carapaz cerca l’impresa male Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28, Vine e Gaudu sono segnalati a 1? 15? da Adam. 16.28 Questa la composizione deldella maglia rossa: O’CONNOR, ROGLI?, MAS, LANDA, VAN EETVELT, RODRÍGUEZ, SKJELMOSE, LIPOWITZ, GALL, HAIG, RODRÍGUEZ, BENNETT, KUSS, VLASOV, SIVAKOV, FORTUNATO, MARTIN, WOODS, CATTANEO 16.26 Questa la top 5 della classifica dei GPM: 1 ROGLI? Primož 18 2 MONIQUET Sylvain 16 3 VINE Jay 16 4 GAUDU David 14 5Adam 12 16.24 Questa la classifica del primo passaggio sull’Alto de Hazallanas: 1Adam 10 2 VINE Jay 6 3 GAUDU David 4 4Richard 2 5 CASTRILLO Pablo 1 16.23 Ilè segnalato a circa 5? 30? di distacco da. 16.22 Purtroppo vi confermiamo che innon c’è Antonio. Non è noto né il momento in cui l’italiano si è staccato né il distacco dalmaglia rossa. 16.22ha ripreso Vine e Gaudu.