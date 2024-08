La nuova buddy comedy di Jason Momoa e Dave Bautista aggiunge al cast alcune star di Star Wars e Spider-Man

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024)di-Man si sono unite aneldella commedia d'azione intitolata The Wrecking Crew.hanno già lavorato insieme in See e Dune e in passato hanno dichiarato di voler fare insieme "un film poliziesco tipo Arma letale".è apparso al The Late Late Show nel 2021 e ha rivelato che stavano lavorando per mettere insieme il tutto. Ora, il momento è finalmente arrivato! The Wrecking Crew è attualmente in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, con alla regia il regista di Blue Beetle Ángel Manuel Soto, e concome protagonisti. Questa settimana, The Hollywood Reporter ha rivelato che altri nomi interessanti sono stati aggiunti al