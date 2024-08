I primi commenti in merito alla partita Napoli-Bologna…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Idi Antonio Conte prima dell’inizio del match. Antonio Conte prima dell’inizio del match trae Bologna, si è già espresso per DAZN con i: “Ho avuto voglia di dire certe cose, perché sono per dire sempre la verità, mi è sembrato doveroso ribadire la mia fiducia verso di loro. Stiamo puntando sulla ricostruzione basandoci su questi 10-12 elementi che hanno fatto la storia del. Sono la base di questo progetto. Hanno sofferto tanto questa settimana come tutti noi. Abbiamo lavorato tanto con la voglia di fare qualcosa di positivo stasera. Problema del goal? Abbiamo in attacco dei calciatori importanti, ma con caratteristiche diverse: Simeone attacca la profondità, mentre Raspadori è uno di manovra. Bisogna essere più cattivi nell’area, come al limite. Serve essere cinici.