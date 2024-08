Formula 1 Norris domina al GP d’Olanda Ferrari rinata! La classifica piloti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo tutte le voci della vigilia,non aveva mai vinto partendo dalla pole. Ancora una volta ha sbagliato la partenza, infilato da Verstappen dopo pochi metri. Ma stavolta non poteva uscire sconfitto, non poteva prendere un altro pugno dritto sul mento. Così arriva la risposta: passato Max e da lì in poi, il dominio in Olanda. Non ne aveva nessuno, alla fine fa anche il giro veloce con delle gomme hard di 45 giri, contro le soft nuove delle Mercedes, a dimostrare che oggi Lando aveva almeno 5 decimi a giro nel piede. Completa un miracolo Leclerc, come detto da lui stesso ieri durante le interviste. Con una macchina che doveva lottare per la 4ª-5ª posizione, Charles si difende come un leone dagli attacchi di Piastri per oltre 25 giri. Chiudendo la gara sul podio. Risultato che vale doppio se pensiamo che questa doveva essere una pista ostica per la scuderia di Maranello.