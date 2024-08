Fiorentina Mandragora | Migliorare in fretta Adesso la Conference a ogni costo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 - A fine partita in sala stampa è intervenuto anche Rolando, uno dei leader della. Il centrocampista è entrato oggi nella ripresa, probabilmente giocherà dal primo minuto giovedì sera in Ungheria. "A me non piace definirmi più o meno leader. Il capitano mi ha fatto capire che devo essere un elemento importante e sono contento di dare una mano sotto questo aspetto. Vogliamo arrivare nel miglior modo possibile alla gara di giovedì, siamo in un dentro o fuori ma vogliamo fare a tutti i costi la”. Parole che comunque riconoscono un certo status da parte dinello spogliatoio,che è uno dei più anziani per militanza viola. Il numero 8 gigliato prova a tratteggiare il momento della squadra anche in relazione a quello che potrà fare nel corso di questa stagione, iniziata in modo un po' tribolato.