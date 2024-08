F1 GP Olanda Norris | Questa vittoria aiuta dopo gli ultimi mesi ma non ero disperato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) “glidue, ma non è che avessi bisogno di qualcosa. Non sono, alla gente piace inventarsi le cose” sono queste le parole di Lando, che commenta ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto nel Gran Premio d’. “Io cerco di essere paziente, vado in pista e faccio quello che posso. Mi concentro su oggi, non penso al prossimo weekend. Sono contento di quello che ho fatto, è stata una grande bella gara. Mi sento un po’ in cima al mondo oggi, è bellissimo ed è un bel modo per partire bene nella seconda metà di stagione. Partenza? Può capitare, speriamo che la prossima volta vada meglio“. Sul divario con Red Bull: “Non c’è, bisogna essere pazienti, non esaltiamoci troppo. E’ solo una gara, penso che sia stata più la Red Bull ad avere avuto una giornata negativa che noi una positiva“.