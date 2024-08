Diamond League che spettacolo | due record del mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Chorzow (Polonia), 25 agosto 2024 – Grande giornata di sport e di nuovi risultati stellari nell’atletica. Il meeting diha fatto segnare duedelnel giro di poco tempo: nel salto con l’asta e nella gara dei 3.000 metri. A portarsi a casa il primato iridato nel salto con l’asta è stato lo svedese Armand '' Duplantis, che ha portato a 6,26 metri il nuovodel. Il campione olimpico di Parigi oggi allo stadio Slaski di Chorzow in Polonia ha superato la misura al secondo tentativo in occasione della dodicesima tappa della prestigiosa. Il secondodelottenuto nel giro di poche ore porta la firma del 23enne norvegese Jakob Ingebrigtsen, che ha stabilito il nuovo primato nei 3.000 metri (distanza non olimpica) vincendo in 7'17"55 la gara del meeting dia Chorzow.