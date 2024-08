Come comprare casa con i mutui online | meglio il tasso fisso o variabile?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) Acquistare unaè una delle decisioni finanziarie più importanti nella vita di una persona, e scegliere il mutuo giusto può avere un impatto significativo sul benessere economico a lungo termine. Con l’aumento della digitalizzazione, sempre più persone cercano di ottenere un mutuoper laper via della loro semplicità e convenienza. Tuttavia, una delle prime e più cruciali scelte da fare riguarda il tipo didi interesse:un? Vantaggi e svantaggi deioffrono undi interesse che rimane invariato per tutta la durata del prestito. Questo significa che la rata mensile del mutuo non cambierà, indipendentemente dalle variazioni dei tassi di interesse sul mercato.