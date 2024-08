Casertana | al lavoro con Bakayoko in gruppo In arrivo Collodel dalla Spal da sciogliere il nodo Tavernelli

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 agosto 2024) Caserta. Dopo la bella prova di Latina con il pareggio riacciuffato allo scadere sei sette minuti di recupero e in dieci uomini siglato dal numero “44” Alessandro Gatti, gli uomini di Iori nel pomeriggio ritornano a sudare sul sintetico del Pinto. Ad aggregarsi alun volto nuovo, quello di Axel, (nella foto) esterno, dal fisico ben strutturato. Il ventiseienne francese, è cresciuto nel settore giovanile del Red Star per poi trasferirsi all’ombra della Pinetina nella Primavera dell’Inter con cui ha collezionato uno scudetto e una Coppa Italia di categoria oltre all’esordio in prima squadra nel match di Europa League contro lo Sparta Praga. Successivamente il passaggio in prestito al Sochaux in Ligue 2 e, ancora, al San Gallo nel campionato svizzero.