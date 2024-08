Beyoncé Taylor Swift e Foo Fighters contro Trump | perché le star della musica minacciano una diffida

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 25 agosto 2024) Negli Stati Uniti la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di novembre sta giungendo al culmine. La Convention dei democratici, con l’esordio di Kamala Harris nella corsa verso la Casa Bianca, è l’evento più seguito dell’estate dopo le Olimpiadi. Tra discorsi epici, musiche e una parata diarrivate a dare il loro supporto a uno o l’altro dei candidati. La regina del popcanta la siglacampagna di Harris, ma pare che ladi Queen B piaccia anche a, che l’ha utilizzata per i suoi canali social. Ed ecco che arriva la, seguita da quella del gruppo rock Fooe da un’ancora irrisolta questione cone i Foono DonaldGli ultimi in ordine cronologico a voler “fare chiarezza” sono stati i membrirock band Foo