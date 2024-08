WWE | Jacob Fatu nominato Enforcer da Solo Sikoa Tonga Loa promosso campione di coppia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 agosto 2024) Il ritorno di Roman Reigns e il suo scontro conha fatto passare in secondo piano la conquista dei titoli diWWE da parte della Bloodline. Qualche settimana fae Tamahanno strappato i titoli ai DIY, ma a SummerSlamsi è infortunato e così in queste due settimane non c’è stata alcuna difesa titolata. Nei live event al posto diè stato “schierato”Loa facendo ipotizzare che potesse essere applicata la cosiddetta freebird rule, ovvero che ogni membro della Bloodline può difendere i titoli dia prescindere da chi li ha conquistati e stanotte a SmackDown abbiamo avuto la conferma. Tempo di promozioni La scorsa settimana Roman Reigns nulla ha potuto contro la superiorità numerica della Bloodline e questa notte è stato assente da SmackDown.