WTA Cleveland 2024 McCartney Kessler rimonta Beatriz Haddad Maia e conquista il titolo

(Di sabato 24 agosto 2024) La finale del tabellone di singolare femminile del Tennis in the Land, torneo di categoria WTA 250 andato in scena a, premia la scelta degli organizzatori di concedere una wild card alla statunitense, chee batte la numero 1 del seeding, la brasilianaÂ, con lo score di 1-6 6-1 7-5, maturato in due ore e sette minuti di gioco. Nel primo set la brasiliana centra il break ai vantaggi del secondo game, sfruttando la terza opportunitĂ concessale da. La sudamericana vola sul 3-0 non pesante, conferma lo strappo nel quinto gioco, e poi nel sesto toglie ancora la battuta all’avversaria, questa volta a 15, per portarsi sul 5-1. Settimo game senza troppi patemi ed al secondo set pointchiude sul 6-1 in 28?.