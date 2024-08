US Open 2024 negato il visto a Marco Bortolotti | Perché ho giocato nel 2015 in Iran surreale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a ritirarmi dallo US, causa negazione dell’ESTA per averinnel, e successiva negazione delB1, secondo il console, non era ilcorretto. Altre richieste diurgente non sono state accolte dal consolato USA. Ringrazio tutte le persone che hanno cercato invano di aiutarmi in questa vicenda. Manderò giù il boccone e ripartirò, come sempre”. Lo ha scritto su Instagram il tennista italiano, specialista di doppio, in un post nel quale annuncia la sua mancata partecipazione agli USper un motivo decisamente, come lui stesso spiega. Secondo le regole ufficiali dell’ESTA, è necessario non aver viaggiato ina partire dal 2011 per ottenere ild’ingresso negli Stati Uniti.