Terremoto di Amatrice 8 anni dopo il dovere della memoria più vivo che mai La Russa | un dolore sempre forte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024)di, una tragica notte che non è mai finita. Sono passati otto da quella terrificante sequenza sismica-Norcia-Visso, come è stata rubricata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Un evento tra i più disastrosi che abbia colpito il Centro Italia. Un evento catastrofico lungo quattro terremoti in poco più di cinque mesi, che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, e che ha determinato la creazione di un cratere di otto mila chilometri quadrati: una vasta area compresa in quattro regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) che include 138 comuni.di, 8fa la catastrofe che devastò il centro Italia Una tragedia immane a cui si aggiunto, negli, anche il dramma di una ricostruzione che, tra false partenze e ritardi, annunci e smentite, ha aggiunto alla rabbia dei sopravvissuti.