Superbonus la rabbia di 70 famiglie | Spesi 17 milioni di euro per avere le case devastate

(Di sabato 24 agosto 2024) Lacchiarella (Milano) – Sul piede di guerra 70di due palazzine in via Togliatti a Lacchiarella interessate dai lavori del 110%. Dopo l’allarme delle 900di Pieve vittime del Super Bonus 110, si sono accorti di non essere i soli adlesventrate dai lavori. Ma se a Pieve i numeri sono decisamente forti: 900per circa 200didi lavori e tre anni di cantiere. A Lacchiarella i numeri sono inferiori. Si parla di 17didi lavori, ma la situazione forse è ancora peggiore. La ditta è la stessa che opera a Pieve, la Fenice. La sindaca Antonella Violi però ha emesso un’ordinanza per tutelare i cittadini: ha provveduto a intimare la ripresa dei lavori per problemi di sicurezza e di igiene che il cantiere sta provocando a condomini e agli altri cittadini di Lacchiarella.