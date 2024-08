Softball | Saronno che beffa! Clamorosa rimonta finale delle Sparks Haarlem in finale di Cup Winners Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Si è chiusa oggi la CupCup (CoppaCoppe) per l’edizione 2024. Sembrava fatta perfino a metà del sesto inning, ma dal 4-0 si è incredibilmente verificato un ribaltone dal sapore di 4-5, che regala così il successo, il quinto nella competizione, alle. Si tratta della rivincita in tutti i sensi della2022, in una specie di scambio di ruolo di profeta in patria. Eppure il match sembra andare nelle mani dell’Inox Team dopo un inizio privo di reali problemi per l’una e per l’altra compagine. Il terzo inning è quello che sblocca tutto: due i singoli fondamentali, quelli di Alicart (con annesso errore difensivo) e Modrego, cui si unisce il sacrificio di Lozada che porta a segno Dayton. Ed è proprio quest’ultima, nella quarta ripresa, a piazzare un altro singolo al centro con cui Bartoli va per il 4-0.