Sisma centro Italia | Lollobrigida Il nostro dovere è non dimenticare e ricostruire

(Di sabato 24 agosto 2024) ROMA – “Il pensiero commosso va a quella notte. A chi ha perso affetti e ha visto crollare tutto quello che aveva. Ènon”. Lo scrive sui social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. “Circa 300 persone persero la vita a seguito del terremoto che otto anni fa scosse non solo ilma l’intero Paese. Alla comunità così duramente colpita, la Croce Rossana fece una promessa: non vi lasceremo soli. Davanti alle macerie di palazzi, strade, piazze, scuole, decidemmo di non abbandonare quei territori. Ancora oggi siamo lì, al fianco di chi porta dentro di sé le ferite del, di quei momenti in cui tutto era perduto, in cui ogni domani sembrava impossibile.