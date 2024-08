Sinner La mia reputazione? Questo è un aspetto che non posso controllare qualcosa potrebbe cambiare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024): «La miaè unche non». Anche Jannik ha parlato in conferenza stampa prima dell’inizio dell’Us Open. Le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. «Quello che è successo? Non è l’ideale prima di uno Slam, ma so di non aver fatto niente di sbagliato. Ho dovuto giocare per mesi contarlo nella mia testa e in quei momenti ricordavo a me stesso di aver rispettato le regole, come ho sempre fatto. La sentenza è stata un sollievo e adesso sono contento di essere tornato a New York».: «Adesso comunque so chi è mio amico e chi non lo è» Jannik si è separato ufficialmente dal preparatore Ferrare e dal fisioterapista Naldi: «Per prima cosa ci tengo a dire che Giacomo e Umberto hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera. Abbiamo lavorato insieme per due anni e abbiamo fatto un grande lavoro insieme.