Sharon Verzeni il sosia di Johnny Depp sentito dai carabinieri | aveva conosciuto la 33enne pochi giorni prima dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 24 agosto 2024 – Fabio Delmiglio, noto sui social come ildi, è stato, nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, daiin caserma a Bergamo come teste nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di, lauccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. L'uomo ai cronisti si è limitato a spiegare di averin piazzetta a Brembate, paese in cui la giovane lavorava come cameriera al bar Vanilla, il 25 luglio e che, dopo averlo ricomedell'attore, glichiesto di “pubblicizzare qualcosa” attraverso il suo lavoro. Delmiglio ha però preferito non specificare che cosa. Il '' disi è presentato vestito in una delle mise classiche dell'attore americano, col cappello e gli occhiali scuri.