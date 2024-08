Regata Preliminare America’s Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi sabato 24 agosto | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Nuova giornata di gare a Barcellona, sede dell’Cup24, è in programma la terza giornata della Preliminary Regatta, competizioneche non mette in palio punti per la Louis Vuitton Cup (il torneo che selezionerà il challenger per l’Cup), ma che offre comunque indicazioni preziose sul lavoro svolto nel dietro le quinte dai team. Si parte alle 14:00 con la sfida tra Ineos Britannia e Alinghi Red Bull Racing Team. A seguire il confronto tra American Magic e Orient Express, mentresarà all’opera nel terzo match del programma contro Ineos. La giornata sarà chiusa da Emirates New Zealand (defender) e Alinghi. Al momento la classifica vede i kiwi in testa con tre punti, davanti ae American Magic (2). Poi Alinghi (1). E Ineos e Orient Express ancora a secco di vittorie.