Non si può morire così Giorgio aveva solo 26 anni la sua morte assurda ha sconvolto tutta l’Italia

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancora un’incidente in montagna, ancora una vittima: muorea soli 26. Choc e dolore in Italia per la scomparsa del giovane. La tragedia si è consumata il 23 agosto sulle Dolomiti, dove il ragazzo era arrivato alcuni giorni fa con un gruppo di amici per trascorrere le vacanze.Allegri è precipitato durante una scalata lungo il sentiero Tivan, che porta al rifugio Coldai, sul monte Civetta. Gli amici che erano con lui hanno chiamato subito i soccorsi, giunti anche con l’elicottero, ma non c’è stato nulla da fare.era originario di Ravenna. La notizia delladel 26enne ha suscitato grande dolore nella cittadina. Laureato in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, Allegrida poco accettato un’offerta di lavoro all’estero, in Belgio.