L’Inter a San Siro contro il Lecce E celebra il ritorno a casa con la canzone di Vasco Rossi Ogni volta

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 agosto 2024 – Questa sera alle 20.45tornerà a Sanper la partitail, prima gara di campionato in, dopo l'esordio nella tana del Genoa, terminato con un 2-2 acciuffato dal Grifone in extremis. E la societàquestocon un bel video, molto emozionante per chi crede nei colori nerazzurri, dedicato ai propri tifosi e allo stadio tempio del calcio milanese. La colonna sonora non è scelta a caso: “” di. “I nostri tifosi ci danno una spinta e una mano incredibile”, “Felici loro siamo felici noi”, si sente nel video. E tra chi è felice di questoc’è proprio il Blasco, che ha ripostato sul suo profilo Instagram il video dell'Inter aggiungendo “Forza Inter!”.