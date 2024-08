L’inferno in Brasile | 2 316 incendi in 48 ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Lo stato brasiliano di San Paolo è in allerta massima a causa di una serie diforestali che, nelle ultime 48 ore, hanno devastato vaste aree del territorio. Secondo l'Istituto nazionale della ricerca spaziale (Inpe), sono stati registrati almeno 2.316, una cifra che ha portato le autorità locali a prendere misure drastiche per affrontare la crisi. In 34 città dello stato è stata dichiarata l'allerta massima, mentre il governatore Tarcisio de Freitas ha istituito un'unità di crisi per coordinare le operazioni di emergenza. La situazione è aggravata da una prolungata siccità e da un'ondata di calore che ha spinto le temperature oltre i 30 gradi Celsius, fino a 10 gradi sopra la media stagionale.