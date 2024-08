La madre di Sergio Ruocco in trincea | Mio figlio è innocente Il killer va trovato ora temo un altro caso Yara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Seriate (Bergamo) – “Spero che trovino presto il colpevole”. L’assedio dei giornalisti l’ha provata. Maria Rosa Sabadini, ladi, offre di sé l’immagine di una persona stanca, estenuata. “E basta. Sono stanca di questo continuo, continuo Non si può andare avanti così. I giornalisti Uno stress. Fino a qualche giorno fa stavo abbastanza bene. Da qualche giorno è un tormento unico. Basta. È ora di finirla”. Uno sfogo legittimo, comprensibile, prima che il dialogo possa avviarsi. Come sta? “È tranquillo. Per questo sì, è tranquillo. Sa di non essere stato lui. E tutti crediamo in lui. È un bravo ragazzo, casa e lavoro, lavoro e casa. So benissimo che non c’entra niente. Su miometto le due mani sul fuoco. È sempre stato un ragazzo tranquillo, uno che parla poco e lavora. Anche lui è assillato dai giornalisti. Non ne può più”.