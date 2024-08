Ischia 70 euro di taxi per una corsa di sette chilometri | il doppio della tariffa comunale prevista per quella tratta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 agosto 2024) Dovevano tornare a casa e non c’era altro modo che accettare quel «sopruso».ragazzi che si trovavano sull’isola disi sono rivolti a unper il tragitto tra San Montano ePorto. Unapoco più lunga die che, secondo la, dovrebbe costare 30. Ma il tassista, viaggiando con il tassametro spento, ha chiesto 10ciascuno per salire sul van. Costo totale: 70. I giovani hanno registrato la conversazione con il conducente e hanno girato il filmato al deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il quale l’ha ripubblicato sui social, denunciando l’accaduto: «Siamo di fronte a un sopruso bello e buono, ai danni di alcuni giovani che volevano solo tornare a casa. Un gesto scellerato e inumano. Chiedo alle autorità di approfondire la vicenda per verificare l’accaduto».