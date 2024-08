Inter-Lecce doppio pienone al Meazza! Presenze extra – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)stasera segna l’esordio stagionale al: l’ultima volta era contro la Lazio, quando si festeggiò la vittoria del campionato. Previsti grandi numeri per la partita delle ore 20.45. AL COMPLETO – Fatta eccezione per il settore ospiti, a San Siro stasera è atteso il tutto esaurito per. Il primo sold out della stagione, di certo non l’ultimo. E nemmeno l’unico di agosto, perché il Corriere dello Sport anticipa come la stessa cosa avverrà venerdì prossimo nella partita contro l’Atalanta, visto che si gioca due volte di fila in casa. Oltre 70.000 leattese stasera al, dove si torna a giocare a tre mesi dalla festa per il titolo., fra i presenti anche Oaktree LE– Come già avvenuto sabato scorso contro il Genoa, in tribuna ci saranno anche i rappresentanti della nuova proprietà Oaktree.