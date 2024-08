Infernetto Furti in appartamento trovato il covo della refurtiva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma: scopertoreva all’, sei denunciati. I carabinieri recuperano reva proveniente dain abitazioni ad Albano Laziale e Ardea. A Roma, nel quartiere, i Carabinieri hanno scoperto unutilizzato come deposito di reva, portando alla denuncia di sei uomini, tutti di origine sudamericana. Gli indagati, un colombiano, un cubano, due cileni e due argentini, sono stati accusati di ricettazione. L’operazione è stata condotta dai carabinieristazione di Cecchina, con il supporto delle compagnie di Castel Gandolfo e Ostia, a seguito di trecommessi in abitazioni di Albano Laziale e Ardea. L’indagine è stata avviata dopo l’analisi delle immagini di telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di risalire a una Lancia Y noleggiata, utilizzata dai malviventi per fuggire.