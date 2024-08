I 10 migliori film d' avventura per un momento d' evasione da brivido

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 24 agosto 2024)d'. Eroi senza paura. Luoghi esotici. Missioni spericolate. Di nuovo. Tesori inimmaginabili nascosti nelle profondità, nel buio e nella polvere di un antico tempio o di una grotta umida e gocciolante. Pirati. Ancora. Dinosauri. Alieni. Alieni con le extension. Diretti (o prodotti) da Steven Spielberg, James Cameron, Rob Reiner o Robert Zemeckis. Divinità antiche. Battute strappalacrime. Fruste e fedora. Acrobazie e scenografie spettacolari sempre presenti. Villain nazisti sparsi. Al pari di un tenace archeologo alla ricerca dell'ingresso di una tomba perduta, sai subito riconoscere id'. Si tratta di emozionanti viaggi in giro per il mondo adatti a tutta la famiglia; sono le storie con cui siamo cresciuti, tramandate di generazione in generazione come cimeli da museo.