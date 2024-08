Golf Adam Scott prova la fuga dopo due giri del BMW Championship 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Una storia incredibile per colui che è indueal BMW. Nel secondo torneo dei playoff del PGA Tourdavanti a tutti al giro di boa troviamo uno scatenato, che conduce con un totale di -13 e tre colpi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Una giornata da sogno per l’australiano, che sublima con un 63 bogey free la prima piazza e il record del campo.negli ultimi anni ha cambiato i ferri (quattro volte), la pallina da(due volte), i bastoni e le impugnature (più volte di quante ne possa ricordare), tutto nella speranza di avere una giornata come quella appena vissuta. Il 44enne un tempo era il fenomeno ventunenne che migliorava velocemente, diventava più forte e più motivato settimanasettimana.. Il suo debutto nel circuito risale a 24 anni fa, proprio a Castle PinesClub, dove si gioca questa settimana.