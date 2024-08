FdI Arianna Meloni | Lollobrigida? Amore finito ma ci vogliamo bene

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 24 ago. (askanews) – "Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po'. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno (). Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l'è un'altra cosa": così, sorella della presidente del Consiglio e responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, racconta in un colloquio con il Foglio la fine della sua relazione con il suo compagno, il ministro dell'Agricoltura Francesco. "E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui – aggiunge – con la curiosità morbosa. Grazie".