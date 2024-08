È uscita dal coma Alice Toniolli la ciclista caduta durante una gara nel Trevigiano Aperta l’indagine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Treviso, 24 agosto 2024 – Èdalla 19enne, l’atleta trentina usciti di stradaunaciclistica a Vittorio Veneto, nel. “Parla e riconosce le persone”, fanno sapere dalla società sportiva 'GS Topgirl'. La giovane atleta è rimasta senza conoscenza per una decina di giorni, l’incidente è avvenuto il 14 agosto. Il gravissimo incidente è accaduto sul circuito di unaciclistica.di strada e si è schiantata contro un muretto. L'atleta aveva riportato un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo. Dal giorno dell'incidente, è rimasta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Sull'episodio la procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati.