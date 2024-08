È morto Alessio Pessina il giovane che si è schiantato in moto a Cernusco sul Naviglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Non ce l’ha fatta, il trentenne che sabato mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale asul, in provincia di Milano. Il, che viveva a Pozzo d’Adda, si èincontro un’auto all’incrocio tra via Olmo e la Provinciale 120: le sue condizioni era apparse subito molto critiche e purtroppo èpoco dopo l’arrivo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni,era in sella alla sua Yamaha quando è arrivato all’immissione sulla Provinciale all’altezza di Cascina Olmo. A quel punto – ma questa è solo un’ipotesi preliminare – avrebbe effettuato una manovra azzardata andando a scontrarsi contro un’automobile che era già sulla strada, guidata da una coppia di settantenni.