Consumi | Assoutenti con rialzi materia prima espresso al bar verso i 2 euro

(Di sabato 24 agosto 2024) Idelle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il caffè al bari 2a tazzina. Lo afferma, commentando l’allarme lanciato in questi giorni dai produttori. “Le quote del caffè robusta sfiorano in questi giorni i 4.600 dollari la tonnellata, in aumento del 79% rispetto allo stesso periodo del 2023 – analizza-. Il caffè robusta è quotato il 68% in più, da 147 centesimi per libbra del 21 agosto 2023 agli attuali 247 cent. Un trend in costante aumento che rischia di avere effetti diretti sulle tasche dei consumatori: il caffèha già subito continui rincari dei listini negli ultimi anni, al punto che oggi, in base all’ultimo monitoraggio svolto da, il prezzo medio di una tazzina consumata al bar è aumentato del 15% rispetto al 2021. In alcune città i listini raggiungono già 1.