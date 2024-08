Basket Serie B Nazionale La San Giobbe ‘chiude’ la prima settimana di lavoro Sabato prossimo al PalaCoopersport test con Fabriano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Prosegue a ritmo intenso la preparazione della SanChiusi. Oggi la squadra sostiene l’ultimo allenamento delladi, domani è prevista una giornata di riposo. Entusiasmo e concentrazione in gruppo agli ordini di coach Zanco e del suo staff, in attesa della fine del campionato in Ecuador (oggi è in programma l’ultima giornata, poi partiranno i playoff); solo allora Lisandro Rasio, uno dei top player ingaggiati per affrontare la prossima stagione, si aggregherà ai compagni di squadra. Intanto è stato aggiornato il calendario delle amichevoli. Il debutto sarà aldi Poggio Gallina,31 contro; inizialmente era previsto che si giocasse in terra marchigiana, ma le due società si sono accordate per invertire il calendario.