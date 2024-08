Autobus tagli alle corse | Mancano troppi autisti ritocchi a orari e tragitti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Nel bacino di Modena (ma non solo) l’azienda di trasporto pubblico Seta soffre per la carenza didei bus. E così l’Agenzia modenese per la mobilità (Amo) corre ai ripari. Lo fa con un piano emergenziale di "rimodulazione temporanea delle frequenze delle linee urbane", concordato insieme al Comune in vista della ripresa del servizio scolastico di settembre. Una misura varata "preso atto della situazione critica e del piano di assunzioni previsto da Seta per riportare l’organico del personale di guida ai livelli standard", spiegano i due enti. Infatti, proseguono Comune e Agenzia, "a causa della mancanza ormai strutturale di, registrata in tutto il Nord Italia, Seta stava riscontrando negli ultimi mesi progressive difficoltà ad effettuare l’intero servizio programmato, con il rischio di non effettuarepreviste senza poter avvisare i cittadini in tempo utile".