Ascolti TV | Venerdì 23 agosto 2024 Guerra tra poveri per le ammiraglie | Per tutta la vita 13% Bold Pilot 12 6%

Nella serata di ieri,23, su Rai1 Perlaha interessato 1.571.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5– Leggenda di un campione ha conquistato 1.422.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 La notte dei serpenti intrattiene 1.056.000 spettatori pari all'8.8%. Su Italia1 Baywatch ha incollato davanti al video 1.002.000 spettatori pari all'8.2%. Su Rai3 Dante segna 465.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Harry Wild – La signora del delitto totalizza un a.m. di 347.000 spettatori (2.9%). Su La7 The Loudest Voice raggiunge 278.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri ottiene 412.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Ammutta Muddica raduna 391.000 spettatori (3.4%).