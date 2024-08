Arrestata una specialista della ‘tecnica dell’abbraccio’ | rubati 5 orologi in due mesi a Forlì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Cingeva le sue vittime in un abbraccio. Un contatto ravvicinato molto intimo che, in questo caso, non celava affetto, ma che era la base di una tecnica di furto rodata: in pochi istanti riusciva a sfilare l’o al polso del malcapitato e poi spariva in un attimo, prima che la vittima avesse tempo di realizzare l’accaduto. Ora l’abile ladra è finita in manette grazie a un’azione dei carabinierisezione operativacompagnia di, in collaborazione con i colleghi dell’Arma di San Giuliano Milanese. La donna è ritenuta responsabile di ben cinque furti consumati, appunto, con l’ormai famigerata tecnica ‘. La dinamica è semplice: le vittime vengono avvicinate con richieste d’aiuto o con vere e proprie avance, fino ad arrivare a un abbraccio; quanto basta per sganciare il cinturino dell’o.