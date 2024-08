Usa 2024 Harris accetta la nomination | L’America non tornerà indietro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Washington, 23 agosto– In un intervento di soli 45 minuti, Kamalaha ufficialmenteto laalla presidenza degli Stati Uniti, rivolgendo un discorso potente e pieno di emozione. Accolta da una ovazione interminabile,ha iniziato il suo discorso con un tocco di umorismo, richiamando l’attenzione del pubblico: “Mettiamoci al lavoro”. Radiosa e determinata, la vicepresidente ha ribadito che non c’è possibilità di tornare: “Questa non è solo l’elezione più importante della nostra vita, ma di un’intera generazione”. Durante il suo discorso,ha toccato temi cruciali per il futuro del paese, a partire dalla necessità di superare il cinismo e le battaglie divisive del passato, offrendo agli americani una nuova strada da percorrere insieme, al di là delle appartenenze politiche. “Abbiamo la chance di tracciare una nuova strada da seguire.