Trasimeno | dalla diga niente acqua? Riprendetevi i vostri rifiuti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Angelo Pennacchioni Perugia – “ Adesso iloffre una scena ben differente; il suo lago è uno specchio argenteo, e la pianura non è trafitta da alcuna ferita se non dal pacifico aratro”. Ma attenzione. Questa è una notizia vecchia di oltre un secolo. La scrisse in poesia lord George G. Byron durante il suo soggiorno in Umbria, nella primavera del 1817. Invece lo scenario deigettati nel lago si ripete ogni volta che l’va sotto il livello barometrico. Quando riemergono originando polemiche. Ma anche nuove storie, ricerche e qualche intervento. Più di facciata che risolutore. Senza contare i ritrovamenti che fra storie e leggende hanno ogni volta alimentato o rinnovato vecchie storie ed antiche leggende. Come quella che sulla sponda in direzione di Tuoro esisterebbero ben visibili tracce di una imperiale strada romana.