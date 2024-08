Ti ricordi… Eddy Baggio e quell’amichevole giocata contro il fratello Roberto e la nazionale di Sacchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Ma lo sai cheha unpiù piccolo, più forte di lui?”. Negli anni Novanta internet non c’era, e quindi neppure Transfermarkt, Youtube, i social: le leggende potevano circolare liberamente dunque, specie se alimentate da parentele pesanti.ne è stato un esempio. Nasceva esattamente 50 anni fa a Caldogno, sette anni dopo: papà Florindo ama calcio e ciclismo, per Roby era stata decisiva la prima passione e i gol diBoninsegna,invece deve evidentemente il suo nome di battesimo al Cannibale,Merckx. Più alto di, più giovane di sette anni, più punta che fantasista: arriva nelle giovanili della Fiorentina a sedici anni, suose n’è appena andato a Torino portando quattromila tifosi viola in strada a marciare.